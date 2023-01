Assistant.e secrétariat financier

Votre cœur bat à gauche ? Vous voulez vous battre pour une société solidaire contre les inégalités, contre l'exploitation ? C'est possible avec le PTB, les rebelles au grand cœur.

Notre secrétariat financier recherche un∙e assistant∙e administratif∙ve et d'accueil. Vous êtes le premier point de contact de notre département financier et vous aidez les autres départements à résoudre les questions et les problèmes liés aux finances et à l'administration. En outre, vous jouerez un rôle important de soutien au sein du secrétariat financier lui-même, en conservant et en structurant les rapports et les documents, en produisant des synthèses et des rapports et en tenant à jour les procédures.

Qu'attendons-nous de vous ?

Vous êtes le premier point de contact pour le secrétariat financier : vous répondez au téléphone et centralisez la réception des e-mails.

Vous êtes responsable du suivi de la communication des directives, procédures et informations financières et administratives aux départements, divisions, groupes parlementaires et autres services.

Vous tenez à jour le manuel de procédures et aidez nos services qui ont des questions au sujet des procédures financières et administratives.

Vous préparez les documents administratifs et traitez les rapports et les décisions des réunions d'équipe.

Vous aidez nos conseillers communaux et autres mandataires locaux à gérer leurs jetons de présence.

Vous classez, structurez et archivez des documents et des données et créez des synthèses, des tableaux et des rapports.

Vous aidez les autres membres de l'équipe du secrétariat financier à résoudre les questions et problèmes ponctuels.

Votre profil

Vous êtes titulaire d'une licence en office management ou d'un diplôme comparable ou possédez des compétences similaires grâce à une expérience pertinente suffisante.

Vous avez l'esprit d'équipe et du collectif.

Vous êtes patient∙e et serviable.

Vous êtes consciencieux∙se et avez le sens du détail.

Vous êtes ordonné∙e et structuré∙e

Vous avez d'excellentes compétences en matière de traitement de texte et de feuilles de calcul.

Vous parlez couramment le néerlandais et le français

Vous êtes à l'aise avec la technique et apprenez rapidement à utiliser les nouveaux outils numériques.

Vous pouvez rechercher des solutions de manière autonome, mais vous aimez travailler en étroite collaboration avec les autres membres du secrétariat financier, au sein d'une équipe.

Vous avez le cœur à gauche et vous vous retrouvez dans les valeurs du PTB.

Qu'avons-nous à vous offrir ?

Un job où vous pouvez vous dépasser dans un environnement passionnant. Vous rejoignez une équipe enthousiaste au siège central du PTB à Bruxelles, au cœur d'une organisation socialement engagée, tournée vers l'avenir. Une organisation où vous pouvez vous développer et atteindre votre plein potentiel. Une organisation qui entend refléter notre société dans toute sa diversité. Nous considérons la diversité au sein de notre personnel en termes de sexe, d'âge, d'origine culturelle, d'orientation sexuelle ou de spécificités physiques comme un enrichissement.

Un contrat à mi-temps.

Un salaire basé sur les barèmes de notre maison, comparable aux salaires du secteur socio-culturel. Pour déterminer votre salaire, nous tenons compte de votre expérience.

La possibilité de suivre des formations.

Des avantages extra-légaux comprenant des jours de congé supplémentaires, le remboursement du trajet domicile-travail, une prime de fin d'année, la possibilité de télétravail, une assurance de groupe et une assurance hospitalisation.

Intéressé∙e ?

Cette fonction vous tente ? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 31 janvier 2023 à l’adresse [email protected] Les candidats sélectionnés seront invités à un test et à un entretien.