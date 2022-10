Assistant.e parlementaire pour le PTB au Parlement européen

Le PTB recherche un.e assistant.e parlementaire pour le Parlement européen. Vous rejoindrez l'équipe du député européen Marc Botenga. Le PTB souhaite une Europe totalement différente. Une Europe de la coopération et de la solidarité, pas de la concurrence et des dogmes du marché. Une Europe de la démocratie, pas une union des lobbies des multinationales. Marc représente la classe travailleuse au sein de commissions comme celle de l'Industrie. Il lutte pour la solidarité internationale au sein de la commission des affaires étrangères et des délégations parlementaires. Vous désirez lutter à ses côtés au Parlement pour une Europe solidaire ?

1. Tâches et responsabilités

• Vous travaillez avec le député et le groupe parlementaire pour répondre aux questions d'actualité.

• Vous contribuez à la préparation des questions orales et écrites et des interventions en plénière.

• Vous effectuez des recherches et aidez le député dans la collecte d'informations concernant son thème d'expertise, la politique industrielle.

• Vous formulez des recommandations de vote sur des projets de loi, des résolutions et des amendements, en étroite concertation avec les différents départements du parti. Vous rédigez également des projets de loi et des résolutions en concertation avec votre équipe.

• Vous assistez le député au sein des commissions au moyen de votre connaissance du dossier et de propositions tactiques. Vous affinez nos positions politiques sur des dossiers spécifiques, en consultation avec le parti, les syndicats, la société civile et vos collègues.

• Vous participez à la communication du député (réseaux sociaux, rédaction d'articles, communiqués de presse, contacts avec la presse).

• Vous prenez part à des actions et projets plus larges (soirées de débat, contacts avec la société civile).

• Vous êtes présent.e aux réunions d'équipe, aux interventions en commissions et aux plénières.

2. Compétences

• Vous vous retrouvez dans les idées du PTB, vous pouvez les expliquer et les défendre sur le plan du contenu.

• Vous êtes passionné.e de politique, vous connaissez bien le paysage politique belge et européen et suivez l'actualité de près.

• Vous disposez de préférence d’expertise ou d’expérience dans le domaine de travail du député, à savoir la politique industrielle.

• Vous connaissez les réseaux sociaux et pouvez communiquer de manière tactique.

• Vous pouvez travailler de manière autonome (gestion de l'agenda, planification) et avez le sens de l'initiative.

• Vous êtes résistant.e au stress et pouvez facilement traiter et résumer des informations. Vous distinguez facilement l’essentiel du secondaire.

• Vous vous engagez à fournir un travail solide sur le plan politique et de la communication.

• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais et/ou du français et de l'anglais. La connaissance de l'allemand est un atout.

• Vous êtes loyal.e envers votre député et le parti. Vous pouvez mettre de côté un point de vue pour travailler à un objectif commun.

• Vous êtes disposé.e à travailler à Bruxelles (Parlement européen) et à vous rendre à Strasbourg au moins une fois par mois (4 jours).

• Vous connaissez les logiciels de base et les applications en ligne. Vous êtes disposé.e à apprendre à travailler avec de nouveaux logiciels.

• Vous pouvez travailler en équipe ; présenter et traiter les problèmes collectivement. Vous acceptez la critique et êtes capable d’émettre des critiques de façon constructive.



Intéressé∙e ?

Cette fonction vous intéresse ? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à [email protected] au plus tard le 31 octobre 2022. Les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s à un test et à un entretien.

Vous avez des questions ? Envoyez un e-mail à l’adresse [email protected].