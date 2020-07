Analyste/stratège numérique

L'équipe de communication du PTB est à la recherche d'un.eanalyste/stratège numérique. Vous suivez de très près toutes les évolutions numériques et vous élaborez la bonne stratégie via les bons canaux pour le public-cible. Vous aidez à analyser les résultats, à mettre en place des tests et à définir les publics. Vous veillez à ce que toute notre communication numérique (réseaux sociaux, site web, courrier électronique, messaging...) gagne en efficacité. Vous ne regardez pas seulement les chiffres, mais aussi ce qu'il y a derrière ceux-ci.

Vous jonglez avec les chiffres et vous êtes passionné.e par les réseaux sociaux et le numérique ? Alors peut-être êtes-vous celui/celle que nous recherchons.

Responsabilités

• Vous suivez de près les dernières tendances et évolutions des réseaux sociaux et identifiez les canaux les mieux adaptés pour atteindre notre groupe cible.

• Vous déterminez les KPI en concertation avec le social media manager et le directeur de la communication.

• Vous analysez des données provenant des réseaux sociaux, des e-mails, site web...

• Vous définissez les publics et les stratégies pour des groupes-cibles spécifiques.

• Vous élaborez notre stratégie d’annonces sur les réseaux sociaux en collaboration avec le social media manager.

• Vous mettez en œuvre le suivi anonyme correct avec le webmaster.

• Vous faites des propositions pour optimiser la structure du site web, des formulaires, e-mails...

• Vous participez à la mise en place de tests d'optimisation, vous évaluez, vous rapportez les résultats et vous faites des suggestions d'amélioration.

• Vous soutenez le social media manager dans la mise en place des annonces.

• Vous élaborez et entretenez des dashboards pour les collègues concerné.e.s, vous leur faites des rapports et leur soumettez régulièrement des propositions d'optimisation.

Qu'attendons-nous de vous ?

• Vous êtes passionné par la communication numérique et l'analyse des données. Le monde du numérique est le vôtre.

• Vous savez mieux que personne comment utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube et TikTok.

• Vous avez une connaissance des outils de reportage et d'analyse des réseaux sociaux.

• Vous êtes tout à fait familier des logiciels d'analyse et de dashboard de Google (Google Studio...).

• Vous avez l'esprit d'analyse.

• Vous êtes axé sur les résultats, vous évaluez et adaptez.

• Vous voyez les choses en perspective et êtes curieux de savoir comment les données sont mesurées afin de faire les bonnes analyses.

• Vous avez au moins 2 ans d'expérience en tant qu'analyste/stratège numérique.

• Vous êtes curieux et désireux de constamment apprendre.

• Vous avez l'esprit d'équipe et êtes un bon communicateur.

• Vous parlez couramment le français et comprenez au moins le néerlandais.

Votre cœur bat à gauche et vous pouvez vous retrouver dans les valeurs du PTB. Vous êtes un freak des réseaux sociaux et passionné par la politique.

Que pouvez-vous attendre de nous ?

Un job où vous pouvez vous dépasser dans un entourage enthousiasmant. Vous rejoignez une équipe enthousiaste au siège central du PTB à Bruxelles, au cœur d'une organisation socialement engagée, tournée vers l'avenir. Une organisation qui se veut le miroir de notre société dans toute sa diversité. Nous considérons toutes les formes de diversité (sexe, âge, origine culturelle, orientation sexuelle ou difficultés physiques) comme autant de richesses.

Envie de nous rejoindre ? Envoyez un e-mail avant le 15 septembre à servicepersonnel@ptb.be avec votre CV et lettre de motivation.