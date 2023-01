Vous vous plongez volontiers dans les chiffres ? Vous avez la fibre administrative et appréciez la précision ? Votre cœur bat à gauche ?

La réponse est 3x oui ? Alors n'hésitez pas à poursuivre votre lecture. Le PTB est à la recherche de quelqu’un comme vous.

Nous voulons recruter un∙e aide comptable pour renforcer notre secrétariat financier, à notre siège national à Bruxelles. En collaboration avec une équipe dynamique, vous veillez à ce que nos paiements et nos comptes soient corrects, et que nos décisions soient prises sur la base de chiffres précis et transparents. De plus, vous fournissez à nos différentes sections un aperçu de leurs budgets et dépenses, et vous contribuez à ce que nous connaissions la réalité derrière les chiffres.

Vos missions ?

Vous gérez les comptes fournisseurs : vous validez les factures des fournisseurs, vous les vérifiez et vous contactez les fournisseurs en cas de questions administratives et si des clarifications sont nécessaires.

Vous veillez à l’enregistrement comptable des salaires et vous vous assurez que les chiffres de la comptabilité correspondent à ceux du secrétariat social.

Vous participez aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles : contrôle de la qualité des écritures, affectation des comptes d'attente, correspondance des comptes clients et fournisseurs, et vérification des comptes de bilan.

Vous travaillez en étroite collaboration avec le chef comptable et le directeur financier.

Votre profil ?

Vous êtes titulaire d'au moins un bachelier en comptabilité ou en administration comptable, vous avez suivi une formation d'assistant comptable ou vous possédez des compétences similaires grâce à une expérience pertinente suffisante.

Vous êtes consciencieux∙se et avez le sens du détail.

Vous maîtrisiez le logiciel de comptabilité courant. Une expérience avec Winbooks est un atout.

Vous êtes capable de travailler efficacement avec des feuilles de calcul, des tableaux et des formules.

Vous parlez couramment le néerlandais ou le français et avez une connaissance passive suffisante de l'autre langue nationale.

Vous pouvez accomplir des tâches de manière autonome de A à Z, mais vous aimez également travailler au sein d'une équipe soudée.

Votre cœur bat à gauche et vous vous retrouvez dans les valeurs du PTB.

Qu'avons-nous à vous offrir ?

Un job où vous pouvez vous dépasser dans un environnement passionnant. Vous rejoignez une équipe enthousiaste au siège central du PTB à Bruxelles, au cœur d'une organisation socialement engagée, tournée vers l'avenir. Une organisation où vous pouvez vous développer et atteindre votre plein potentiel. Une organisation qui entend refléter notre société dans toute sa diversité. Nous considérons la diversité au sein de notre personnel en termes de sexe, d'âge, d'origine culturelle, d'orientation sexuelle ou de spécificités physiques comme un enrichissement.

Un contrat à temps plein à durée indéterminée. Un temps partiel est négociable.

Un salaire basé sur les barèmes de notre maison, comparable aux salaires du secteur socio-culturel. Pour déterminer votre salaire, nous tenons compte de votre expérience.

La possibilité de suivre des formations.

Des avantages extra-légaux comprenant des jours de congé supplémentaires, le remboursement du trajet domicile-travail, une prime de fin d'année, la possibilité de télétravail, une assurance de groupe et une assurance hospitalisation.

Intéressé∙e ?

Cette fonction vous tente ? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 31 janvier 2023 à l’adresse [email protected] Les candidats sélectionnés seront invités à un test et à un entretien.

Vous avez des questions ? Envoyez un e-mail à l’adresse [email protected].