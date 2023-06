« Un coup d'État souterrain est en cours en Colombie »

Un appel urgent de plus de 400 dirigeants politiques et syndicaux du monde entier. Peter Mertens, secrétaire général du PTB, est l’un des signataires.

Depuis l'élection du premier gouvernement progressiste du pays – dirigé par le président Gustavo Petro, la vice-présidente Francia Márquez et le Pacte historique au Congrès – les pouvoirs traditionnels colombiens se sont organisés pour restaurer un ordre marqué par une inégalité extrême, la destruction de l'environnement et la violence soutenue par l'État.

Aujourd'hui, moins d'un an après l'entrée en fonction du gouvernement Petro, ils déploient le pouvoir institutionnel combiné des agences de régulation, des conglomérats médiatiques et de la branche judiciaire du pays pour mettre un terme à ses réformes, intimider ses partisan·es, renverser ses dirigeant·es et ternir son image sur la scène internationale.

Depuis les bureaux de l'inspecteur général et du procureur général, Margarita Cabello et Francisco Barbosa ciblent activement les membres du Pacte historique avec des enquêtes qui pourraient aboutir à la suspension, au licenciement et à la disqualification de membres du Congrès tels que les sénateurs Alex Flórez et Alexander López, le président de la Chambre des représentants David Racero, la représentante Susana Gómez et la principale négociatrice de paix María José Pizarro, et même le président Petro lui-même.

Dans le cas du sénateur Wilson Arias, par exemple, Cabello – un proche allié de l'ancien président Álvaro Uribe qui a été ministre de la justice sous l'administration précédente d'Iván Duque – a déposé une demande de suspension du Sénat pour le « crime » d'avoir dénoncé les violences policières lors des manifestations nationales de 2021 : une violation flagrante de la jurisprudence établie par la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui empêche les organes administratifs tels que le Bureau de l'inspecteur général de démettre des élus de leurs fonctions.

Entre-temps, d'anciens généraux, colonels et membres de l'armée colombienne ont non seulement proclamé leur opposition au président Gustavo Petro, mais ont même manifesté devant le Congrès pour appeler à un coup d'État contre son gouvernement.

L'objectif de cette campagne est clair : protéger les intérêts des pouvoirs traditionnels de la Colombie contre les réformes populaires qui permettraient d'augmenter les salaires, d'améliorer les soins de santé, de protéger l'environnement et d'instaurer une « paix totale » dans le pays.

Nous, soussigné·es, appelons les ami·es du peuple colombien et les allié·es de la démocratie partout dans le monde à s'opposer à ces tactiques insidieuses et à empêcher la progression d'un coup d'État souterrain en Colombie.

Signé,

Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de la Paix, Argentine

José Luis Rodríguez Zapatero, Ancien Premier Ministre, Espagne

Ernesto Samper, Ancien Président, Colombie

Gleisi Hoffmann, Président, Partido dos Trabalhadores (PT) ; Membre de la Chambre des députés, Brésil

Jeremy Corbyn, Membre du Parlement, Royaume-Uni

Alberto Garzón, ministre de la consommation, Espagne

Rafael Correa, ancien président, Équateur

Noam Chomsky, professeur, États-Unis

Jean Luc Mélenchon, Fondateur de La France Insoumise ; ancien candidat à l'élection présidentielle, France

Ada Colau, maire de Barcelone, Espagne

Yanis Varoufakis, membre du Parlement, Grèce

Romênio Pereira, cofondateur et secrétaire des relations internationales du Partido dos Trabalhadores (PT), Brésil

Baltasar Garzón, avocat international spécialisé dans les droits de l'homme, Espagne

Manuel Bompard, membre de l'Assemblée nationale ; coordinateur général de La France Insoumise, France

Ione Belarra, ministre des droits sociaux et de l'agenda 2030, députée, Espagne

Peter Mertens, secrétaire général du Parti du Travail de Belgique (PTB-PVDA) ; membre du Parlement, Belgique.

Retrouvez ici la liste complète des signataires. https://progressive.international/observatory/2023-06-07-a-soft-coup-is-underway-in-colombia/fr