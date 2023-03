Face au refus des anciens présidents de la Chambre Siegfried Bracke (N-VA) et Herman De Croo (Open Vld) de rembourser les suppléments de pensions qu’ils ont reçu depuis des années, le PTB lance une pétition afin de mettre la pression.

« Bracke et De Croo ont empoché pendant des années des milliers d'euros de suppléments de pension, en plus de leur pension maximum de 7 813,40 euros brut par mois. Et ce, alors que tant de pensionnés doivent se débrouiller avec 1200 euros, voire moins. Non seulement c'est dégoûtant, mais c'est aussi illégal, comme le montrent les avis juridiques reçus (lien). Nous exigeons qu’ils remboursent jusqu’au dernier euro. Nous voulons récolter massivement des signatures pour mettre la pression sur les partis de la majorité », explique Sofie Merckx, cheffe de groupe PTB à la Chambre.

La pétition peut être signée sur www.ptb.be/privileges

Sofie Merckx conteste le raisonnement de Siegfried Bracke dans sa sortie de ce matin : « Bracke a raison de dire que tout le monde était au courant parmi les partis traditionnels, mais il a tort de dire que le système était légal. L’indemnité en question a bien été mise en place volontairement pour contourner la loi. Elle est illégale. Et, avec celle-ci, il dépasse bien le plafond prévu par la loi Wijninckx. Ce qu’il essaye de faire, c’est de jeter un écran de fumée. Nous n’allons pas laisser passer ça. »