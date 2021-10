Sexe, liberté et socialisme

Pourquoi les femmes d'Allemagne de l'Est avaient-elles plus d'orgasmes que celles d'Allemagne de l'Ouest ? Comment l'URSS a-t-elle réussi à être le premier pays à envoyer une femme cosmonaute dans l'espace ?



Kristen Ghodsee, auteur de "Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme" nous explique des réalisations méconnues des pays socialistes : une plus grande égalité entre les sexes, des progrès incroyables en matière de droits des femmes et des relations amoureuses plus épanouies.



