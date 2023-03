« On va se battre jusqu’au bout. La direction de Delhaize doit retirer son plan »

« Ici je travaille 35 heures par semaine. Au Proxy, c’était 38h. Et mon salaire est plus élevé maintenant. Quand j’ai commencé dans le Delhaize ici, j’ai tout de suite touché 50 euros net en plus par mois. Les heures sup’ sont mieux payés, et, si on doit maintenir le magasin ouvert plus longtemps, chaque minute supplémentaire est payée. Et je ne parle même pas des chèques repas, des remises, du vélo d’entreprise que je peux utiliser pour me rendre au travail… Chez Proxy, on ne peut même pas rêver de tout ça. »

La multinationale Ahold Delhaize a fait 2,5 milliards d’euros de profit en 2022. L’année précédente, les actionnaires ont empoché 1,86 milliard d’euros. Mais ça ne leur suffit toujours pas, on dirait.

Les travailleuses et travailleurs de Delhaize ont tout notre soutien et notre solidarité.