« Le gouvernement laissera derrière lui encore plus de malades de longue durée »

Le nombre de malades de longue durée ne fera qu'augmenter au cours de la prochaine décennie, prévient le PTB. Le Bureau fédéral du Plan prévoit une augmentation du nombre de travailleurs et travalleuses en invalidité, pour atteindre 600 000 d'ici à 2035. Sofie Merckx, médecin généraliste et cheffe du groupe PTB à la Chambre, souligne la responsabilité du gouvernement et des employeurs.

« Les chiffres prouvent ce que de nombreuses personnes ressentent au quotidien : "À ce rythme, je ne tiendrai pas le coup au travail.” La charge physique et la pression mentale augmentent sans cesse. Ces conditions de travail rendent de plus en plus de travailleurs et travailleuses malades. Or, au lieu de s'attaquer à ces causes, le gouvernement inflige des sanctions aux malades. Ça ne marche pas. »

Le PTB propose que les employeurs continuent à payer les salaires des travailleurs malades pendant deux mois, au lieu d'un mois aujourd'hui. Le parti demande également plus d'aménagements de fin de carrière, des mesures pour les métiers pénibles et le retour de l'âge de la pension à 65 ans.

« De cette manière, les entreprises ressentent réellement les conséquences et, en même temps, des solutions sont proposées à ceux qui se sont épuisés au travail, poursuit Sofie Merckx. Aujourd'hui, un demi-million de personnes sont en arrêt avec des poignets cassés, des dos bloqués, des burn-out et des dépressions. C'est le résultat de la pression toujours plus forte exercée sur les travailleurs et travailleuses. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) affirme qu'il s'attaque aux entreprises, mais il a introduit tellement d’exceptions dans la loi que la responsabilisation passe complètement à côté de son but. Les chiffres que nous avons publiés le mois dernier montrent que seule une entreprise sur mille risque une sanction. Dans ces conditions, il est clair qu’on risque de voir le problème encore s’aggraver. »