« Faisons monter la pression pour la TVA sur l’énergie à 6 % » : le PTB lance une action mail vers les ministres et présidents de parti

« Nous avons une opportunité unique à saisir, déclare Raoul Hedebouw, président du PTB. Sous la pression, des partis se sont prononcés pour la TVA à 6 % sur l’énergie. Il est temps de transformer ces belles paroles en actes. Nous demandons à un maximum de gens d’envoyer un mail aux ministres et aux présidents de parti pour faire monter la pression. Réduire les factures d’énergie est urgent, c’est maintenant qu’il faut agir. »

Plusieurs partis se sont prononcés pour une baisse de la TVA à 6 % sur l’énergie. « Si tous les partis qui ont déclaré être en faveur de cette proposition votent ensemble au Parlement, nous avons une majorité. C’est pourquoi nous proposons aux gens d’envoyer un mail aux représentants du gouvernement et aux présidents de parti. Nous voulons mettre la pression pour obtenir réellement cette mesure nécessaire et de bon sens, qui soulagerait les ménages. »

Le PTB mène depuis longtemps campagne pour baisser la TVA sur l’énergie. « Aujourd’hui, nous avons dépassé les 300 000 signatures pour notre pétition, poursuit Raoul Hedebouw. Grâce à cela, les lignes bougent. Mais il manque encore un peu de pression pour convertir les belles paroles de certains en actes concrets. »

Baisser la TVA sur l’énergie n’a jamais été aussi urgent, selon le président du PTB : « Chaque jour, je reçois des dizaines de messages de travailleurs et travailleuses qui ne parviennent plus à payer leurs factures d’énergie. Une baisse de la TVA devrait aller de soi. Qui ose encore justifier que nous devons payer le tarif de luxe extrêmement cher de 21 % sur un bien de première nécessité comme l'énergie ? C’est d’ailleurs parfaitement finançable, si on ose s’attaquer aux surprofits des géants de l’énergie. L’année passée, Engie-Electrabel a fait 2,6 milliards de surprofit grâce à l’explosion des prix. »

Le PTB met aussi en garde contre les demi-mesures que certains veulent faire passer. « Un chèque énergie de 200 euros, comme certains le proposent, est une mauvaise option, explique Raoul Hedebouw. D’abord, une baisse de la TVA réduirait la facture de plus de 500 euros en moyenne. Ensuite, la proposition de chèque ne concernerait qu’une partie de la population, alors que les difficultés à payer les factures d’énergie concernent l’ensemble de la classe travailleuse. Enfin, il s’agit d’un petit geste one shot, alors qu’une baisse de la TVA est une mesure structurelle, pour réduire un des impôts les plus injustes qui soient. »

« Nous ne sommes pas près de lâcher l’affaire, conclut Raoul Hedebouw. Le 27 février, nous avons déjà donné rendez-vous dans les rues de Bruxelles pour notre marche “Basta”. Si le gouvernement ne prend toujours pas les mesures nécessaires d’ici là, ce sera l’occasion de faire entendre encore plus fort ce signal pour la TVA à 6 % sur l’énergie. »