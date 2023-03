« Avery Dennison : inacceptable de licencier 245 personnes avec 2 milliards d’euros de bénéfices sur les 3 dernières années »

La députée PTB du Centre, Amandine Pavet, réagit à l’annonce de la direction de Avery Dennison qui veut licencier 245 personnes : « Le PTB refuse tout simplement ce plan de licenciement. Avery Dennison a fait plus de 2 milliards de bénéfices entre 2020 et 2022. De plus, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo octroie chaque année des subsides à cette entreprise. Pour le PTB, ce plan de licenciement qui met des centaines de familles en danger est tout simplement inacceptable. »