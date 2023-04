5 000 emplois créés grâce au Fonds Blouses Blanches du PTB

Le Fonds Blouses Blanches a permis de créer plus de 5 000 emplois à temps plein dans le secteur des soins de santé. C’est ce qu’a confirmé le ministre de la Santé socialiste Frank Vandenbroucke. En 2019, à l'initiative du PTB et grâce à la pression soutenue du personnel, le Fonds Blouses Blanches a vu le jour. « Nous sommes fiers d'avoir pu créer, depuis l’opposition, ces emplois essentiels dans le secteur des soins de santé, déclare Sofie Merckx, médecin généraliste et cheffe du groupe PTB au Parlement fédéral. Toutefois, la crise dans les soins de santé s'aggrave. C'est pourquoi nous demandons un quadruplement du Fonds Blouses Blanches. »

Le Fonds Blouses Blanches a été créé en octobre 2019 à l'initiative du PTB, lorsque le parti d'opposition de gauche a soumis un amendement au budget du gouvernement de l'époque, alors en affaires courantes. Sofie Merckx se souvient : « Notre première proposition en juillet 2019 ne pouvait compter que sur le soutien des partis de gauche. La droite, elle, est montée au créneau, qualifiant notre proposition de « populiste », « extrême » et « irréaliste ». Mais en octobre, grâce à la lutte continue du personnel soignant sur le terrain, elle a fini par l’adopter. ». « "Un coup de force du PTB sur le budget", écrivaient les journaux. Pour un montant de 400 millions d'euros. Nous sommes fiers d’avoir pu créer 5 000 emplois supplémentaires dans le secteur des soins de santé depuis l'opposition. »

« Le combat mené par les travailleurs et les travailleuses a payé : il a permis de créer 5 000 emplois supplémentaires dans le secteur des soins de santé, , explique la députée de gauche. Plus de soignants par patient, c'est ce que le personnel demande depuis des années. Mais il faut aller beaucoup plus loin. En effet, depuis 2019, la crise dans les soins de santé s'est aggravée. »

« En janvier, 25 000 blouses blanches sont descendues une nouvelle fois dans la rue pour réclamer le respect et exiger les investissements nécessaires, rappelle Sofie Merckx. Mais la Vivaldi a fait la sourde oreille. Cette année, le gouvernement a déjà économisé près de 300 millions d'euros sur les soins de santé. De l'argent qui serait bien utile pour le personnel soignant. Ce gouvernement a perdu le sens de l’urgence. Il considère le secteur des soins de santé comme une charge sur laquelle il peut faire des économies pour redresser le budget. »

« Les soignants aspirent à un travail faisable et à de meilleurs salaires. Ils veulent que les soins redeviennent un travail humain. Nous ne surmonterons la crise actuelle dans les soins de santé qu'en investissant massivement dans les héros et les héroïnes du secteur. » Le PTB propose de quadrupler le Fonds Blouses Blanches. « Mais si le Fonds Blouses Blanches nous a bien appris quelque chose, c'est que les investissements dans les soins ne se font que grâce à la lutte sur le terrain », conclut la cheffe de groupe.