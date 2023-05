1ère victoire : le ministre de la Justice repousse le vote de sa loi sur l'interdiction de manifester

Ce mardi en commission justice de la Chambre, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) a renoncé à demander le vote immédiat de son « Projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III », dont les articles 9 à 11 doivent permettre aux tribunaux d’interdire à des personnes de participer à des manifestations. « Une première victoire importante », selon Nabil Boukili, député PTB, qui demande désormais la suppression de ces articles du projet de loi.

« C’est une première victoire de la mobilisation des syndicats, du monde associatif et du PTB qui, depuis le début, s’opposent à cette loi liberticide », se réjouit Nabil Boukili. « Face à cette opposition, la majorité a dû changer ses plans. Il faut maintenant aller jusqu’au bout de cette logique et supprimer complètement ces articles. »

Le parti de gauche pointe un problème plus global : « Les attaques contre le droit de grève et le droit à l'action collective se multiplient. Hier encore, une intervention "préventive" injustifiée des huissiers et de la police a eu lieu contre les travailleurs de Delhaize. Des activistes de Greenpeace sont poursuivis. Il semble bien que le gouvernement veuille bâillonner de plus en plus toute forme de contestation sociale. C'est inacceptable, nous n'allons pas laisser passer ça », conclut le député de gauche.

La semaine dernière, le PTB s’était déjà fortement opposé au texte, demandant l’audition des syndicats en commission. Une demande refusée par la majorité. Ce lundi, les syndicats avaient également fait état de leur opposition à l’encontre du projet de loi et dénoncé le silence du PS, Vooruit, Ecolo et Groen.