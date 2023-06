15 propositions concrètes pour mettre fin aux privilèges des députés

Ce mardi 27 juin, les présidents des différents parlements se réunissent pour mettre fin aux suppléments de pensions des députés révélés par le PTB. Les chefs de groupe du PTB écrivent aux présidents des parlements, car le parti de gauche estime que les différents parlements doivent entamer une réforme en profondeur du statut privilégié des députés.

« Les suppléments de pensions ne sont que la partie émergée de l'iceberg de toute une série de privilèges liés au statut de parlementaire : salaires mirobolants assortis de frais exonérés d'impôts, indemnités de sortie, et j'en passe, souligne Sofie Merckx, cheffe de groupe du PTB au parlement fédéral. Nous attendons des représentants du peuple qu'ils aient les deux pieds bien ancrés dans la réalité. J'appelle tous les parlementaires et tous ceux qui prêchent le renouveau politique à étudier attentivement notre proposition et à la mettre en discussion. »

D’abord, le parti de gauche plaide pour diviser par deux les salaires des députés. « Avec des rémunérations aussi élevées, ils sont totalement déconnectés de la réalité de la population, précise la députée de gauche. De tous les côtés, on entend des propositions pour réduire le fossé qui sépare les citoyens et la politique. Mais peu de politiciens se penchent sur leur propre situation financière pour y parvenir. Nous supprimons également les avantages fiscaux, comme les défraiements non imposables. »

Le parti de gauche propose ensuite que tous les députés reçoivent le statut de travailleur salarié. Cela signifie, entre autres, que leurs pensions seront désormais gérées par le Service fédéral des Pensions et que le régime des indemnités de départ ou de sortie sera supprimé.

Enfin, le PTB veut garantir une transparence totale et enlever le contrôle des mains des députés. « Les gens en ont marre que les politiciens inventent des règles spéciales pour eux-mêmes et qu’ils soient responsables de leur propre contrôle, conclut Sofie Merckx. Pour remédier à cela, nous proposons la création d'une Haute autorité de la transparence. Une initiative similaire existe déjà à Barcelone. »

Nos propositions en bref :