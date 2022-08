Aidez le PTB à traiter 10 000 photos

Une image en dit plus que mille mots. Dix mille images en disent-elles plus que dix millions de mots ?

Comme nous utilisons de plus en plus de photos, nous avons récemment commencé à travailler avec un nouveau logiciel qui nous permet de mieux organiser toutes ces images et à mieux les utiliser dans notre communication, tant en ligne que hors ligne. Cette base de données d'images nous permet d’augmenter l'efficacité et la qualité de notre communication vers de nouveaux sommets.

Imaginez : pour un visuel sur Instagram, on recherche une photo de Raoul Hedebouw souriant et faisant la bise à quelqu'un lors d'une manifestation où il fait beau. Avant, nous devions passer des heures à chercher sur notre serveur. Si nous entrons la requête de recherche « Raoul bise sourire soleil manifestation » dans la nouvelle plateforme, nous trouvons cette photo immédiatement. C’est super pratique pour les campagnes et la communication au quotidien.

Pour que cela soit possible, chaque image doit être dotée de mots clés (tags et catégories) et d'autres méta-informations qui nous permettent de trouver rapidement cette image. De plus, nous voulons inclure sur cette nouvelle plateforme non seulement de nouvelles photos, mais aussi nos anciennes archives photographiques.

C'est un gros travail, mais cela nous aide aussi énormément. C'est pourquoi le PTB recherche une douzaine de bénévoles disposés à apporter leur aide pour ce projet entre juillet et novembre.

Voulez-vous nous aider à réaliser cela ? Alors vous êtes peut-être la personne que nous recherchons.

Qu'attendons-nous de vous ?

• Votre cœur bat à gauche et vous pouvez vous retrouver dans les valeurs du PTB.

• Vous maîtrisez l'utilisation d'un ordinateur.

• Vous pouvez travailler de manière concentrée, même s'il s'agit parfois d'un travail répétitif.

• Les erreurs ou le laisser-aller ont un impact majeur sur la qualité et la facilité d'utilisation de la base de données. C'est pourquoi nous recherchons des personnes ayant un esprit critique et précis.

• Parler couramment le français et le néerlandais et/ou le comprendre est bienvenu.

Que proposons-nous ?

• On vous confie une tâche clairement définie.

• Nous recherchons quelques bénévoles qui peuvent consacrer un minimum de 10 jours pendant minimum 2 heures et maximum 4 heures, entre juillet et novembre. Vous pouvez organiser le travail de manière flexible, mais au départ, nous établissons des accords clairs afin de pouvoir évaluer si le planning est réaliste et si nous avons besoin de plus de bénévoles.

• Vous serez formé et soutenu par une personne du département de la communication.

• Vous avez accès à la nouvelle plateforme afin de pouvoir travailler à domicile. Aimeriez-vous travailler avec nous de temps en temps ? Vous êtes les bienvenus au service communication à Bruxelles.

• Nous sommes constamment à la recherche de bénévoles et espérons constituer une équipe permanente à terme. Si le travail vous plaît et que la coopération se passe bien, nous pourrons vous contacter ultérieurement.

Vous êtes intéressé.e ? Envoyez un mail à [email protected]